Затулин вернется в Москву за свой счет

Депутат Госдумы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН, который 6 июня после инцидента в аэропорту Симферополя был госпитализирован в больницу, планирует во вторник, 9 июня, вернуться из Крыма в Москву.

Об этом российский парламентарий сообщил в телефонном интервью корреспонденту УНИАН.

«По моей просьбе забронировали место в завтрашнем авиарейсе «Симферополь-Москва», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Депутат сообщил, что решил купить билет за свой счет, поскольку собирается лететь тем рейсом, который нужен ему, а «не таким образом, которым они (украинские силовики) пытались навязать». К.ЗАТУЛИН напомнил, что прилетел в Крым из Санкт-Петербурга, а после пребывания на полуострове собирался ехать в Москву. «Они (пограничники и сотрудники украинской спецслужбы) в субботу настаивали на том, чтобы я уехал тем же самолетом, то есть - улетел обратно в Санкт-Петербург. Это была одна из причин, по которой мы спорили и отказывались следовать их распоряжениям», - сказал депутат Госдумы России. «Вот и в этот раз, чтобы не возникло такой ситуации, что они мне навяжут какой-нибудь рейс в Санкт-Петербург, или в Нарьян-Мар, или еще куда-то, куда мне совершенно не нужно, я решил купить билет сам», - пояснил депутат. По словам К.ЗАТУЛИНА, когда сотрудники СБУ и погранслужбы узнали это, «у них большая гора свалилась с плеч».

Депутат также сообщил, что состояние его здоровья «начало нормализироваться». При этом, отметил К.ЗАТУЛИН, оно могло быть еще лучше, если бы не сегодняшние локальные конфликты с украинскими «офицерами и военнослужащими», которые «с самого утра начали ужесточать (его) режим» в больнице.

Как сообщал УНИАН, 6 июня К.ЗАТУЛИНУ, который прилетел в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово», не позволили сойти с трапа самолета в Симферополе. Пограничники сослались на запрет СБУ.

Cпустя несколько часов, парламентарий пожаловался на плохое самочувствие - у него повысилось давление - и попросил вызвать «скорую». К.ЗАТУЛИНА доставили в Крымский республиканский диагностический центр.

В конце июля 2008 года СБУ запретила К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину сроком на один год. В начале августа 2008 года Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России сообщал о снятии запрета. После этого К.ЗАТУЛИН приезжал в Украину на день рождения одного из нардепов.