Украинцам понравилось, как Янукович «кинул» Тимошенко

Большинство украинцев поддерживают позицию лидера Партии Регионов Виктора ЯНУКОВИЧА относительно выхода из коалиционных переговоров.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного 7 июня Институтом Горшенина телефонного экспресс-опроса граждан относительно заявления В.ЯНУКОВИЧА о нецелесообразности выборов Президента Украины в Верховной Раде и о необходимости создания новой коалиции только после президентских выборов.

Согласно этим данным, переданным УНИАН, позицию лидера Партии регионов положительно оценили почти две трети респондентов (63,7%), отрицательно – 12,4%.

При этом согласно результатам телефонного опроса, который проходил немного ранее - с 3 по 6 июня, 79,3% украинцев выступают против продления полномочий действующей Верховной Рады и только 7,1% - за.

Телефонный опрос проводился с 3 по 6 июня 2009 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего были опрошены 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,8%.