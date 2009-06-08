Севастополю нужны водители, медсестры, почтальоны и слесари

В Севастополе по состоянию на 1 июня количество безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, составило 2 тыс. 355 лиц, при этом 70,4% из них – женщины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель руководства Севастопольского городского центра занятости Валерий ЧАБАН.

Вместе с тем, сказал он, в мае ситуация на рынке труда города характеризовалась тенденцией к стабилизации: если в апреле текущего года в городском центре занятости было зарегистрировано 610 граждан, ищущих работу, то в мае - 394.

По информации В.ЧАБАНА, на 1 июня в центре занятости зарегистрировано 1 тыс. 469 вакансий. Наиболее востребованы на сегодня - инспекторы патрульной службы, слесари-сантехники, слесари-ремонтники, слесари-механики, электрослесари, водители, медицинские сестры, операторы связи, почтальоны, контролеры-кассиры. Средний размер заработной платы предлагаемых вакансий - 1080 грн.

Уменьшение потребности работодателей в рабочей силе за последнее время обусловило увеличение нагрузки на одно свободное рабочее место: в среднем - 2 человека, а на должности специалистов и служащих - 3 человека на место.

Несмотря на достаточно сложную ситуацию на рынке труда Севастополя, с начала года при содействии городской службы занятости нашли работу 1 тыс. 362 человека (95,9% от показателя прошлого года), профессиональным обучением охвачены 313 человек, вовлечены в оплачиваемые общественные работы 55 лиц, сообщили в городском центре занятости.