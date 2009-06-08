Стройуправление ЧФ задолжало ПФУ Севастополя 6 млн. грн.

Строительное управление Черноморского флота России задолжало Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе около 6 млн. грн.

Согласно размещенным на сайте городского пенсионного ведомства данным, по состоянию на 1 июня долг строительного предприятия российского военного ведомства составлял уже 5 млн. 865 тыс. грн. (в текущем месяце долг погашено на сумму 9 тыс.731 грн.).

Среди крупнейших должников пенсионного фонда также ОАО «Севастопольский морской завод» - 1 млн. 485 тыс. грн. (основной держатель акций предприятия российский бизнесмен Константин ГРИГОРИШИН), Государственное предприятие «КБ радиосвязи» - 699,8 тыс.грн., и ОАО СП «ЭРА» - 571,1 тыс. грн.

Главное управление ПФУ в Севастополе сообщает, что в течение января-апреля 2009 года задолженность плательщиков по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд постоянно увеличивалась. Если на 1 января 2009 года ее сумма составляла 3 млн. 132 тыс. грн., то по состоянию на 1 июня 2009 года задолженность по уплате обязательных платежей в Пенсионный фонд города составляла 12 млн. 898 тыс. грн.

Учитывая социальную значимость наполнения бюджета Пенсионного фонда и острую потребность в средствах для финансирования выплаты пенсий, ГУ ПФУ в Севастополе убедительно просит субъекты предпринимательской деятельности срочно погасить имеющуюся задолженность и не допускать ее в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в первой половине мая на центральных улицах Севастополя появились несколько сити-лайтов с указанием предприятий-крупнейших должников городского главного управления Пенсионного фонда Украины. Среди указанных на сити-лайтах крупнейших должников, в частности, были «Строительное управление Министерства обороны Черноморского флота РФ», «Севастопольский морской завод», предприятия «Эра» и «КБ Радиосвязи».