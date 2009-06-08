Затулин отказывается от лечения под присмотром СБУ

Депутат Госдумы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН заявляет, что отказывается от лечения из-за присутствия в больнице Симферополя представителей Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в Институте стран СНГ.

«Все время пребывания в Республиканском диагностическом центре в Симферополе, куда я был помещен в прошлую субботу с диагнозом «гипертонический криз», сопровождается назойливым присутствием представителей Службы безопасности Украины и пограничной стражи Украины», - заявил К.ЗАТУЛИН.

По его словам, у входа в палату постоянно присутствуют от четырех до шести сотрудников СБУ, которые «фактически мешают медикам выполнять их обязанности» и «препятствуют людям, которые хотели бы выразить свое сочувствие».

«У меня впечатление, что я здесь нахожусь в тюрьме, и поскольку ведут себя со мной как с преступником, при этом преступником никем никогда не судимым и не осужденным, то я сегодня проинформировал главного врача, который ко мне приходил, о том, что я отказываюсь от принятия лекарств и всякого дальнейшего лечения до тех пор, пока эти унижающие, унизительные процедуры не будут отменены», - заявил К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 6 июня К.ЗАТУЛИНУ, который прилетел в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово», не позволили сойти с трапа самолета в Симферополе. Пограничники сослались на запрет СБУ на въезд депутата в Украину, срок действия которого еще не истек.

Cпустя несколько часов парламентарий пожаловался на плохое самочувствие (у него повысилось давление) и попросил вызвать врачей. К.ЗАТУЛИНА доставили в Крымский республиканский диагностический центр.

В конце июля 2008 года СБУ запретила К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину сроком на один год. В начале августа 2008 года Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России сообщал о снятии запрета.