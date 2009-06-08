Россия пугает Украину последствиями скандала в Крыму

Министерство иностранных дел России заявляет, что инцидент с депутатом Государственной думы Константином ЗАТУЛИНЫМ в аэропорту Симферополя вредит отношениям Украины и РФ, и предлагает украинскому государству раз и навсегда отказаться от практики составления «черных списков».

Как сообщили в Департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства, об этом заявил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что в последнее время из Киева доносятся призывы к нормализации российско-украинских отношений, к возобновлению полномасштабного диалога между нашими странами. «Однако как только доходит до практических шагов, выясняется, что в Киеве по-прежнему преобладают политические эмоции. Проводятся недружественные по духу «акции» вроде той, что сопровождала прибытие 6 июня в аэропорт Симферополя депутата Государственной Думы К.ЗАТУЛИНА, прилетевшего в Крым для участия в Международном фестивале «Великое русское слово»», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его мнению, перечень происшествий последнего времени с участием украинских чиновников пополнился очередным скандалом, который плохо вяжется с декларациями о стремлении к наращиванию потенциала партнерства с Россией.

«Очевидно, что подобные превратившиеся в систему действия идут вразрез с интересами российско-украинского добрососедства. Ответственным политикам в Киеве стоило бы хорошо задуматься о возможных последствиях и принять меры для скорейшего искоренения подобной практики. МИД России не раз предлагал раз и навсегда отказаться от попыток составления всяких «черных списков», сеющих недоверие в наших отношениях. Сегодня это предложение актуально как никогда», - подчеркнул официальный представитель МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 6 июня К.ЗАТУЛИНУ, который прилетел в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово», не позволили сойти с трапа самолета в Симферополе. Пограничники сослались на запрет СБУ на въезд депутата в Украину, срок действия которого еще не истек.

Cпустя несколько часов парламентарий пожаловался на плохое самочувствие (у него повысилось давление) и попросил вызвать врачей. К.ЗАТУЛИНА доставили в Крымский республиканский диагностический центр.

В конце июля 2008 года СБУ запретила К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину сроком на один год. В начале августа 2008 года Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России сообщал о снятии запрета.