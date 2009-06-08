Во вторник в Украине жара
00:21, 08 июня 2009Крым
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Местами будет мокро
9 июня на территории Украины сохранится жаркая погода.
Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-17°, на юге и востоке до 20°; днем в западных и северных областях 23-29°, на остальной территории 28-34°.
В Киеве и Киевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.
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