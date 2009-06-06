Фестиваль в Крыму поможет сохранить русский язык в Украине

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что третий международный фестиваль «Великое русское слово», который открылся в Крыму, поможет сохранить русский язык и культуру в Украине.

Об этом говорится в его приветствии участникам и гостям фестиваля.

«Проведение столь значимого форума становится доброй традицией. Его насыщенная программа и широкий круг участников подтверждают растущую потребность в расширении двусторонних культурно-гуманитарных связей и прямых человеческих контактов», – сказано в послании Д.МЕДВЕДЕВА, которое цитирует пресс-служба Кремля.

Российский Президент отметил, что нынешний фестиваль проходит в год празднования двух важных юбилейных дат – и в России, и в Украине широко отмечаются 200-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя и 300-летие Полтавской битвы. «Убеждён, что фестиваль придаст новый импульс популяризации и сохранению русского языка и российской культуры на Украине, станет важным шагом на пути укрепления общего гуманитарного пространства, основанного на духовной и культурно-исторической близости наших народов», – подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, фестиваль «Великое русское слово» проходит в Крыму 6-12 июня. В его программе – концерты, творческие встречи, круглые столы, праздник русской книги, гоголевские, пушкинские и чеховские чтения. Фестиваль организован Русской общиной Крыма и властями автономии.

Общая смета мероприятия превышает 1 млн. грн., из них порядка 700 тыс. – деньги бюджета Крыма. Организаторам помогает комиссия при правительстве Российской Федерации по делам соотечественников за рубежом, правительство Москвы и фонд «Русский мир». Власти Украины не принимают участия в финансировании.