Памятный знак Александру Пушкину открыли в Севастополе

На территории Георгиевского монастиря в Севастополе сегодня, в день 210-летия со дня рождения Александра Пушкина, заложили памятный знак великому русскому поэту, передает корреспондент УНИАН.

«Мы собрались здесь, в месте, которое Пушкин отметил своим особым вниманием. Наверное, где-то на этом месте стоял поэт 18 сентября 1820 года, когда он задумал удивительное, прекрасное, одно из своих посланий Чаадаеву (А.С.Пушкин побывал в Севастополе во время своего путешествия по Крыму вместе с семьей Раевских - УНИАН)», - сказал исполняющий обязанности председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

Он отметил, что идея установки памятного знака, а впоследствии и полноценного памятника принадлежит лидеру общественной организации «Севастопольское морское собрание» Владимиру СТЕФАНОВСКОМУ.

Председатель Крымской республиканской организации Национального союза писателей Украины Татьяна ВОРОНИНА сообщила, что 19 сентября 2009 года мы увидим на этом месте «памятник во плоти».

В торжественном митинге приняли участие благочинный Севастопольского округа отец СЕРГИЙ, старший советник посольства РФ в Украине Сергей КУЗНЕЦОВ, писатели Крыма, Украины и России, любители творчества Пушкина.