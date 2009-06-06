Затулин с больничной койки шлёт приветы шефу СБУ

Депутат Государственной думы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН считает, что руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сводит с ним личные счеты.

«Господин НАЛИВАЙЧЕНКО в свое время проходил по моему иску, и российский суд тогда приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей, которые он отказывается платить. Я так понимаю, что таким образом (не пуская в Крым) он сводит со мной счеты», - сказал российский депутат в телефонном интервью журналистам в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время К.ЗАТУЛИН находится в Крымском республиканском диагностическом центре, прессу в его палату не пускают.

По словам депутата, после оказания медпомощи он чувствует себя «более-менее нормально». «Как утверждают врачи "скорой помощи", которые меня обследовали, (у меня) был гипертонический криз», - заявил российский парламентарий.

Он не смог уточнить, сколько еще времени пробудет в клинике. «Думаю, что придется еще какое-то время здесь находится, я не знаю сколько... Как я понимаю, двое-трое суток надо реабилитироваться. Надеюсь, что не буду особенно затягивать этот срок», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Депутат также сообщил, что СБУ и погранслужба по-прежнему считают его «не перешедшим государственную границу» Украины.

Российский парламентарий передал привет руководителю спецслужбы Украины, который, по его данным, находится в Крыму. «Я хотел через вас (журналистов) передать привет председателю Службы безопасности Украины господину НАЛИВАЙЧЕНКО, который с супругой прибыл в Крым... Я так понимаю, что его подчиненные хотели ему подарок преподнести (ко дню рождения), связанный с моей депортацией. Видимо, я его огорчил, это не очень получилось», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня пограничники в аэропорту Симферополя не разрешили К.ЗАТУЛИНУ сойти с трапа самолета, ссылались на запрет СБУ на въезд депутата на территорию Украины. Спустя некоторое время К.ЗАТУЛИНА доставили в больницу - у него подскачило давление.

К.ЗАТУЛИН прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово» по поручению руководства РФ. Фестиваль проходит 6-12 июня, организован Русской общиной Крыма и властями автономии.

СБУ в конце июля 2008 года объявила К.ЗАТУЛИНА персоной нон-грота в Украине сроком на один год.