Затулин попал в Крым на скорой

Депутата Государственной думы Российской Федерации, директора Института стран СНГ Константина ЗАТУЛИНА снова не пустили в Украину.

Парламентарий прилетел из Санкт-Петербурга в Крым на фестиваль «Великое русское слово». Но спуститься с трапа самолета в аэропорту Симферополя ему не позволили украинские пограничники. Они ссылались на запрет Службы безопасности. «У него (ЗАТУЛИНА) запрет на въезд в Украину, срок которого еще не истек», - отметил представитель Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила: директор Института стран СНГ по-прежнему персона нон-грата в Украине. «До сих пор действует запрет на въезд Константина ЗАТУЛИНА в Украину, что подтверждено разными судами трижды», - сказала она.

«Позиция СБУ в этом вопросе очень жесткая: независимо от гражданства и должностей сепаратистам и экстремистам нет места в Украине», - подчеркнула ОСТАПЕНКО.

Пресс-служба ЗАТУЛИНА назвала заявление СБУ «откровенной ложью». «Никаких документов, подтверждающих это (неснятие запрета), в российском МИДе нет», - утверждают в Институте стран СНГ.

ЗАТУЛИНУ запретили въезд в Украину сроком на один год в конце июля 2008 года. В начале августе Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России сообщал о снятии запрета.

После нескольких часов стояния на трапе парламентарию стало плохо. Подскочило давление. ЗАТУЛИН попросил вызвать медиков.

«Около 40 минут не оказывали медицинскую помощь. Консул требовал врача, врача не давали», - рассказал пресс-секретарь фестиваля «Великое русское слово» Юрий ПЕРШИКОВ.

Карета «скорой помощи» все-таки забрала депутата из аэропорта. ЗАТУЛИНА привезли в Крымский республиканский диагностический центр. Туда же приехали представители погранслужбы. Журналистов на территорию медучреждения не пустили, пришлось дежурить возле ворот.

ЗАТУЛИН в телефонном интервью сообщил: по словам врачей, у него был гипертонический криз. После оказания медпомощи чувствует себя «более-менее нормально».

Депутат не смог уточнить, сколько еще времени пробудет в клинике. «Думаю, что придется еще какое-то время здесь находится, я не знаю сколько», - сказал он.

Парламентарий через журналистов передал привет шефу спецслужбы Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, который, по его данным, приехал в Крым. «Я так понимаю, что его подчиненные хотели ему подарок преподнести (ко дню рождения), связанный с моей депортацией. Видимо, я его огорчил, это не очень получилось», - съязвил ЗАТУЛИН.

Тем временем, российские дипломаты заявили: инцидент с депутатом Госдумы не останется без внимания в МИДе РФ. «Я совершенно уверен, что столь недружественный акт не останется и не может остаться без соответствующей реакции официальных органов Российской Федерации», - сказал консул-советник Генконсульства России в Симферополе Владимир ПАШЕДКО.

РФ предлагает Украине отказаться от «черных списков». «Позиция России - от этого отказаться, от всякого запретительства. Это ни к чему хорошему не приведет», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.