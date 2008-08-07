Украина сняла запрет Затулину на въезд на ее территорию

Cегодня, 7 августа, Посольство Украины в Российской Федерации официально уведомило Министерство иностранных дел России о снятии запрета на въезд на территорию Украины депутату Государственной Думы Российской Федерации Константину ЗАТУЛИНУ.

Об этом сообщает Департамент информации и печати МИД РФ.

Российская сторона рассматривает это решение украинской стороны как конструктивный шаг, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, последний раз К.ЗАТУЛИНУ был запрещен въезд в Украину сроком на один год в конце июля.

К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя 25 июля и отправлен в Москву на следующий день.

По информации источника в Службе безопасности Украины, СБУ возбудила в отношении К.ЗАТУЛИНА уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.