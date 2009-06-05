Ющенко: цензура отошла в прошлое

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что благодаря гражданской позиции журналистов политическая цензура в Украине отошла в прошлое и, несмотря на попытки разных политсил, никогда не вернется.

Об этом говорится в поздравлении В.ЮЩЕНКО с профессиональным праздником журналистов, который отмечается 6 июня.

«Был и остаюсь уверенным в том, что без независимого журналиста никогда не состоится независимая Украина: свободный журналист, свободная пресса является неотъемлемой частью совершенствования общественной жизни, формирования национального прогресса», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Высокое достоинство нести слова правды! Высокая честь быть независимым журналистом! Высокая миссия помогать людям находить истину! За все эти добродетели вам благодарность!», - говорится в приветствии главы государства.