Ющенко к 225-летию Симферополя дал орден мэру
21:00, 05 июня 2009Крым
0 0
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил симферопольского городского председателя Геннадия БАБЕНКО орденом «За заслуги» III степени.
Об этом говорится в указе № 418/2009.
Г.БАБЕНКО получил орден «за значительные личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии» города, «весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд» и по случаю 225-летия Симферополя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter