Ющенко к 225-летию Симферополя дал орден мэру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил симферопольского городского председателя Геннадия БАБЕНКО орденом «За заслуги» III степени.

Об этом говорится в указе № 418/2009.

Г.БАБЕНКО получил орден «за значительные личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии» города, «весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд» и по случаю 225-летия Симферополя.

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