Ющенко к 225-летию Симферополя дал орден мэру

21:00, 05 июня 2009
Крым
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил симферопольского городского председателя Геннадия БАБЕНКО орденом «За заслуги» III степени. 

Об этом говорится в указе № 418/2009. 

Г.БАБЕНКО получил орден «за значительные личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии» города, «весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд» и по случаю 225-летия Симферополя. 

Полный список награжденных

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