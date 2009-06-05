Двух симферопольских чиновников будут судить за взятки

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению во взяточничестве двух чиновников исполнительного комитета Киевского района Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственный отдел прокуратуры автономии закончил расследование преступлений председателя конкурсной комиссии по сдаче в аренду нежилых помещений исполкома Киевского района и секретаря этой комиссии и по совместительству начальника отдела по работе с арендаторами ЖЭО района», - говорится в сообщении.

В обвинительное заключение вошли пять эпизодов получения чиновниками взяток за продление договоров аренды и победу в конкурсе на получение права аренды. За это они требовали от 1 до 15 тыс. грн. Всего, по данным прокуратуры, чиновники получили от арендаторов 24,7 тыс. грн.

Вымогателй задержали 2 апреля при получении 10 тыс. грн. взятки, а ровно через два месяца они предстали перед судом за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, совершенное повторно и сопряженное с вымогательством).

Секретарь комиссии также обвиняется в должностном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Он подделал протокол заседания комиссии, таким образом незаконно предоставив претенденту право аренды помещения без фактического проведения конкурса, отметили в надзорном ведомстве.