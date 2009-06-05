В Госдуме России увидели провокации в Севастополе

В Государственной думе России называют провокацией действия севастопольской милиции в отношении военнослужащих Черноморского флота.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Госдумы Александр БАБАКОВ.

«Действия, предпринимаемые органами украинского правопорядка в отношении военнослужащих Черноморского флота РФ в Севастополе, можно квалифицировать как провокацию, направленную на нагнетание негативной атмосферы в межгосударственных отношениях», - сказал он.

А.БАБАКОВ считает, что подобные недружественные шаги со стороны силовых структур Украины должны стать предметом серьезного обсуждения в двустороннем формате.

«Подобные действия представителей украинской власти не отвечают духу сотрудничества двух стран», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Служба информации и общественных связей ЧФ РФ распространила заявление, в котором говорилось, что «в последнее время имеют место случаи, когда сотрудники УМВД в городе Севастополе останавливают военнослужащих ЧФ, перемещающихся как пешим порядком, так и на транспортных средствах, принадлежащих Черноморскому флоту, и подвергают их проверке на предмет наличия при себе документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины». По данным пресс-службы ЧФ РФ, милиционеры ссылаются на выполнение ими указа Президента Украины, изданного в августе 2008 года. При этом, заявляют в ЧФ РФ, этот документ «не является составной частью законодательства Украины о свободе перемещений».

Сегодня, 5 июня, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не намерена проводить массовые проверки документов у военнослужащих ЧФ России и действует согласно указу Президента от от 13 августа 2008 года.

В свою очередь, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир ОГРЫЗКО заявил, что Черноморский флот России, который базируется в Крыму, обязан выполнять условия пребывания на территории Украины, отметив, что «н о каких дополнительных санкциях или ограничениях речь не идет».

Также В.ОГРЫЗКО прокомментировал информацию о якобы имеющих место задержаниях моряков ЧФ РФ милицией: «Я собственными глазами видел, как много российских военнослужащих абсолютно свободно перемещается по городу и никто им в этом не мешает. И поодиночке, и группами, даже почему-то бегом. Вопрос в другом – имеют ли эти военнослужащие официальное разрешение на пребывание на территории Украины? До сих пор существует реальная угроза пребывания на территории Украины иностранцев, которые не прошли паспортный или таможенный контроль».