В Севастополе пройдет яхтенное ралли «Морское перо-2009»

В Севастополе 5-7 июня пройдет традиционное яхтенное ралли «Морское перо 2009», посвященное Дню журналиста Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в гонках на крейсерских яхтах примут участие по 1-2 представителя местных СМИ.

По словам представителя Севастопольского независимого медиа-профсоюза «Репортер» Юрия ПАРАМОНОВА, который уже не первый год вместе с Парусной федерацией Севастополя организовывает данное состязание, ралли проводится с целью популяризации парусного спорта, вовлечения журналистов в активные занятия дальними спортивными плаваниями под парусами и привлечения интереса к Балаклаве как к перспективному курортно-рекреационному и спортивному городу.

Гонки будут проходить вдоль побережья Крыма в пределах территориальных вод Украины по маршруту Севастополь – Балаклава – Севастополь. Соревнования проводятся по национальным и международным правилам.

Смысл ралли состоит в правильном временном прохождении дистанции с соблюдением всех норм морской практики и ведения прокладки и вахтенного журнала. За соблюдение правил экипажам будут присуждаться баллы.

Каждая яхта должна нести флаги расцвечивания, а команда одета в праздничную форму одежды. За внешний вид и морской шик также будут присуждаться баллы, сообщил Ю.ПАРАМОНОВ.