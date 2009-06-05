Рада уволила министра обороны
У Ющенко назвали это мелкой местью
Верховная Рада Украины освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.
Против голосовали 18 народных депутатов.
Отставку Ю.ЕХАНУРОВА поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.
Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Ю.ЕХАНУРОВ освобожден от должности за установленные многочисленные случаи нарушения действующего законодательства. В частности, за незаконные операции со специальной техникой, которая была задействована в ликвидации объектов хранения ядерного оружия, незаконное создание Военно-медицинского управления Министерства обороны Украины, незаконное предоставление функций совещательным структурам в системе управления министерства и т.п.
У Ющенко увольнение Еханурова назвали «мелкой политической местью»
Голосование в Верховной Раде за отставку Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины является «мелкой политической местью», сказал в интервью журналистам представитель Президента Украины в ВР Игорь ПОПОВ.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на сегодняшний день в Украине «министров освобождают не за их деятельность или бездеятельность, а потому что нужно кому-то что-то показать, кого-то испугать, кому-то отомстить».
По словам И.ПОПОВА, отставки происходят также потому, что «когда мы делим портфели, то их на всех не хватает и кому-то нужно освободить место под портфель».