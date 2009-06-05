Рада уволила министра обороны

Верховная Рада Украины освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Против голосовали 18 народных депутатов.

Отставку Ю.ЕХАНУРОВА поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Ю.ЕХАНУРОВ освобожден от должности за установленные многочисленные случаи нарушения действующего законодательства. В частности, за незаконные операции со специальной техникой, которая была задействована в ликвидации объектов хранения ядерного оружия, незаконное создание Военно-медицинского управления Министерства обороны Украины, незаконное предоставление функций совещательным структурам в системе управления министерства и т.п.

У Ющенко увольнение Еханурова назвали «мелкой политической местью»

Голосование в Верховной Раде за отставку Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины является «мелкой политической местью», сказал в интервью журналистам представитель Президента Украины в ВР Игорь ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на сегодняшний день в Украине «министров освобождают не за их деятельность или бездеятельность, а потому что нужно кому-то что-то показать, кого-то испугать, кому-то отомстить».

По словам И.ПОПОВА, отставки происходят также потому, что «когда мы делим портфели, то их на всех не хватает и кому-то нужно освободить место под портфель».