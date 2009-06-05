В СНБО требует от ЧФ РФ выполнять условия пребывания в Украине

Черноморский флот Российской Федерации, который базируется в Крыму, обязан выполнять условия пребывания на территории Украины, заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир ОГРЫЗКО.

Как сообщает он-лайн газета «Новый Севастополь», 4 июня в Севастополе под руководством В.ОГРЫЗКО прошло межведомственное совещание с участием руководителей местных органов власти и силовых структур, в ходе которого обсуждались вопросы выполнения ЧФ РФ действующего законодательства Украины.

«На аппарат СНБО Украины помимо других функций возложен контроль за выполнением указов Президента Украины. В августе прошлого года был принят указ Президента Украины о контроле за перемещением по территории Украины военной техники и личного состава российского Черноморского флота, за пересечением ими нашей государственной границы», – сказал В.ОГРЫЗКО.

«Ни о каких дополнительных санкциях или ограничениях речь не идет, – отметил первый заместитель секретаря СНБО Украины. – Речь о том, что российский Черноморский флот, который находится на территории Украины, обязан выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Соглашением 1997 года, а также в соответствии с действующим украинским законодательством. Указ Президента Украины является частью действующего украинского законодательства. И то, что сегодня нет ни одного официального обращения командования ЧФ РФ на перемещение военной техники и личного состава, – нарушение указа Президента Украины».

По его данным, в ходе очередного заседания совместной подкомиссии по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины планируется обратить внимание российской стороны на выполнение своих обязательств.

Как сообщает издание, также В.ОГРЫЗКО прокомментировал информацию о якобы имеющих место задержаниях моряков ЧФ сотрудниками севастопольской милиции. «Я собственными глазами видел, как много российских военнослужащих абсолютно свободно перемещается по городу и никто им в этом не мешает. И поодиночке, и группами, даже почему-то бегом. Вопрос в другом – имеют ли эти военнослужащие официальное разрешение на пребывание на территории Украины? До сих пор существует реальная угроза пребывания на территории Украины иностранцев, которые не прошли паспортный или таможенный контроль. Я думаю, что для каждого государства важно обеспечить безопасность своих граждан, о чем мы, собственно, и заботимся. Когда вы приезжаете на Киевский вокзал Москвы, любой российский милиционер может подойти к вам и потребовать документы. Почему то же самое не может происходить в Украине? Почему нельзя убедиться, что эта особа пребывает в Украине на законных основаниях? Это право и обязанность каждого государства», – заявил первый заместитель секретаря СНБО Украины

Он подчеркнул, что речь идет не об ограничении перемещений российских военнослужащих, а о соблюдении моряками действующего украинского законодательства.