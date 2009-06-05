В Керченском проливе обнаружено двухкилометровое нефтяное пятно
10:45, 05 июня 2009Крым
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Источник загрязнения не установлен
В южной части Керченского пролива, в районе 471-й якорной стоянки, накануне обнаружено поверхностное нефтяное загрязнение моря.
Размер пятна составляет более 2 километров в длину и 0,5 км в ширину.
Источник загрязнения пока не установлен.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, загрязнение заметила команда теплохода «Амур» (флаг Белиз).
Специалисты Азово-Черноморской экологической инспекции и представители отряда морской охраны Государственной пограничной службы взяли пробы морской воды для проведения лабораторных исследований.
Утром 5 июня порты Керчи начнут работы по ликвидации загрязнения акватории моря, отметили в МЧС.
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