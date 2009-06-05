В Керченском проливе обнаружено двухкилометровое нефтяное пятно

Источник загрязнения не установлен

В южной части Керченского пролива, в районе 471-й якорной стоянки, накануне обнаружено поверхностное нефтяное загрязнение моря. Размер пятна составляет более 2 километров в длину и 0,5 км в ширину. Источник загрязнения пока не установлен. Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, загрязнение заметила команда теплохода «Амур» (флаг Белиз). Специалисты Азово-Черноморской экологической инспекции и представители отряда морской охраны Государственной пограничной службы взяли пробы морской воды для проведения лабораторных исследований. Утром 5 июня порты Керчи начнут работы по ликвидации загрязнения акватории моря, отметили в МЧС.

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