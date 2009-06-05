Милиция Севастополя божится: облав на российских моряков не устраивает

Начальник Управления Министерства внутренних дел Украины в Севастополе Валерий ПЕТУХОВ считает, что командованию Черноморского флота Российской Федерации следует провести разъяснительную работу среди своих моряков о порядке пребывания на территории украинского государства.

Так В.ПЕТУХОВ прокомментировал заявление ЧФ РФ об остановке севастопольской милицией моряков-черноморцев для проверки подтверждающих законность пребывания на территории Украины документов.

«На мой взгляд, командованию Черноморского флота РФ необходимо проводить разъяснительную работу среди своих военнослужащих. Военнослужащий обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть военный билет или паспорт гражданина РФ плюс документ, подтверждающий право пребывания на территории Украины. Это касается лиц, проживающих за пределами воинских частей, то есть офицеров, прапорщиков, мичманов, контрактников», – цитирует он-лайн газета «Новый Севастополь» слова В.ПЕТУХОВА.

Он отметил, что действующее законодательство, которое определяет порядок пребывания иностранного гражданина на территории Украины (независимо от того, военнослужащий это или гражданское лицо), обязывает его иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его право на пребывание в стране.

«Кроме того, существует порядок, определяющий пребывание военнослужащих российского Черноморского флота на территории Украины, – отметил начальник милиции Севастополя. – Я хотел бы напомнить, что указ Президента Украины от 12 августа 2008 года, который конкретизирует порядок пребывания военнослужащих Черноморского флота в нашей стране, не идет вразрез с Соглашением о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, как утверждают некоторые». По данным В.ПЕТУХОВА, в нем говорится, что военнослужащие ЧФ РФ должны иметь при себе документы, подтверждающие личность военнослужащего, право его въезда на территорию Украины и разрешающие его перемещение по территории государства.

«Не скрою, что кроме постоянной работы с военнослужащими Черноморского флота, мы проводим и целевые мероприятия среди них. Правда, они очень редки», – заявил начальник севастопольской милиции.

По его словам, в ходе подобных мероприятий (в информации не уточняется, когда именно они были проведены – УНИАН) было выявлено «незначительное количество лиц, которые не имели при себе вообще никаких документов, подтверждающих, кем они являются на самом деле». «Эти люди задерживались за административные правонарушения, предусмотренные законодательством Украины. И это наша повседневная работа, а не какие-то нападки или провокации», – подчеркнул В.ПЕТУХОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Служба информации и общественных связей ЧФ РФ распространила заявление, в котором говорилось, что «в последнее время имеют место случаи, когда сотрудники УМВД в городе Севастополе останавливают военнослужащих ЧФ, перемещающихся как пешим порядком, так и на транспортных средствах, принадлежащих Черноморскому флоту, и подвергают их проверке на предмет наличия при себе документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины». По данным пресс-службы ЧФ РФ, милиционеры ссылаются на выполнение ими Указа Президента Украины, который появился в августе 2008 года. При этом, заявляют в ЧФ, этот документ «не является составной частью законодательства Украины о свободе перемещений».

В заявлении отмечалось, что командование флота направило протест в Управление МВД Украины в Севастополе с требованием «немедленно прекратить противоправные действия» в отношении военнослужащих. О событиях проинформированы Посольство Российской Федерации в Украине и Министерство иностранных дел России, добавила Служба информации ЧФ РФ.