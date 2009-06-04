Главы МВД Украины и РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Министры внутренних дел Украины и России Юрий ЛУЦЕНКО и Рашид НУРГАЛИЕВ сегодня в Ялте подписали дополненное соглашение о сотрудничестве между обоими ведомствами по противодействию преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, после подписания Ю.ЛУЦЕНКО сообщил журналистам, что обновленное соглашение - более актуализированный документ, поскольку в последний раз такого рода соглашение было подписано в 1992 году.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, таким образом, «наше сотрудничество стало более предметным и конкретным». В то же время, он признал, что в свое время в отношениях между двумя ведомствами был период, когда несколько сложно было решать вопрос розыска граждан, совершивших преступление.

«Но этот период уже прошел, и мы решаем сейчас проблемы быстро, или через переписку, или личные контакты или звонки», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, Р.НУРГАЛИЕВ отметил, что сотрудничество между обоими министерствами налажено, однако «мы видим, что перед нами очень большой круг вопросов, которые необходимо решать в сотрудничестве, которое никогда не прекращалось», хотя и есть определенные вопросы относительно несоответствия некоторых законодательных актов, существующих и действующих в обеих странах.

По словам российского министра, в период экономического кризиса обоим ведомствам в своем сотрудничестве необходимо будет решать много вопросов, касающихся посягательств на финансовый сектор экономики, контрабанду и тому подобное.

«Если мы будем опаздывать, то преступность будет выигрывать. Опаздывать мы просто не имеем права», - сказал он.

В то же время, Р.НУРГАЛИЕВ выразил уверенность, что Ю.ЛУЦЕНКО, который сейчас председательствует на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, будет достойным, последовательным и ответственным в решении вопросов, возложенных на него.