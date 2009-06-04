В Крыму коммунальщик и милиционер умыкнули километр водопровода

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые в 2008 году выкопали тысячу метров водопроводной трубы в Советском районе автономии.

Ущерб составил 1,5 млн. грн.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следственным отделом прокуратуры по результатам расследования предъявлено обвинение пяти «копателям».

Среди членов ОПГ – бывшие начальник одного из райотделов милиции и заместитель начальника Советского управления водного хозяйства, говорится в сообщении. «Благодаря этим двоим работа тяжелой техники, извлекавшей трубы, делалась незаметной и как бы не имевшей место. Они предупреждали непосредственных исполнителей, что на место «раскопок» выезжают работники милиции и водного хозяйства, и их подельники скрывались. Именно они готовили документы, согласно которым ущерб от извлечения труб был нулевым, а оснований для возбуждения уголовного дела не усматривалось», – отметила пресс-служба прокуратуры.