В Крыму имущество ЗАО продали без согласования с акционерами
11:16, 04 июня 2009Крым
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Ущерб - 2,7 млн. грн.
В Крыму разоблачены должностные лица закрытого акционерного общества, которые без согласования с акционерами заключили с частным предпринимателем договор купли-продажи магазина, который принадлежал ЗАО.
В результате противоправных действий государству в лице Фонда имущества автономии и Евпаторийского городского совета нанесен ущерб на сумму более 2,7 млн. грн., сообщает пресс-служба МВД Украины.
Прокуратура Евпатории возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).
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