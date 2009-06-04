В Крыму имущество ЗАО продали без согласования с акционерами

В Крыму разоблачены должностные лица закрытого акционерного общества, которые без согласования с акционерами заключили с частным предпринимателем договор купли-продажи магазина, который принадлежал ЗАО.

В результате противоправных действий государству в лице Фонда имущества автономии и Евпаторийского городского совета нанесен ущерб на сумму более 2,7 млн. грн., сообщает пресс-служба МВД Украины.

Прокуратура Евпатории возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).