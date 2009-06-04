Севастопольский мошенник незаконно получил 31,5 га земли

В Севастополе член садового общества незаконно получил акт на право собственности на земельный участок площадью 31,5 га, чем нанес государству ущерб на сумму свыше 38 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, этот человек подделал протокол общих сборов товарищества. Затем он предоставил протокол в райгосадминистрацию для перерегистрации товарищества на другое общество.

Следственным отделом одного из райотделов милиции Севастополя возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).