Севастопольский мошенник незаконно получил 31,5 га земли
11:08, 04 июня 2009Крым
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«Кинул» Украину на 38 млн. грн.
В Севастополе член садового общества незаконно получил акт на право собственности на земельный участок площадью 31,5 га, чем нанес государству ущерб на сумму свыше 38 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, этот человек подделал протокол общих сборов товарищества. Затем он предоставил протокол в райгосадминистрацию для перерегистрации товарищества на другое общество.
Следственным отделом одного из райотделов милиции Севастополя возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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