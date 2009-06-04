В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение
09:25, 04 июня 2009Крым
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Ожидаются ливни, грозы, град
В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«4 июня на территории крымской автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, 15-20 метров в секунду», – информируют спасатели.
Между тем, утром в Симферополе ясная погода.
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