СБУ упрашивают разогнать крымских украинофобов с российскими флагами

Председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН просит Службу безопасности активнее бороться с организациями, которые в Крыму открыто призывают к нарушению территориальной целостности государства.

«Украинофобские организации Крыма и Севастополя должны быть запрещены, а полуостров должен, наконец, превратиться из политической «пороховой бочки» в аполитичную курортную зону», - сказал он.

По словам представителя УНП, в Крыму «практически еженедельно проходят антиукраинские акции, автопробеги под российскими флагами».

«Украинская народная партия регулярно призывает власть законодательно запретить несанкционированное использование символики иностранных государств, которая сопровождает большинство украинофобских акций в Крыму, однако ни СБУ, ни другие органы власти так и не поддержали эту инициативу», - цитирует О.ФОМУШКИНА пресс-служба УНП.