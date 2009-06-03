Прокуратура в суде требует отменить решения о выделении 100 га

Прокуратура Крыма предъявила в Окружной административный суд семь исков о признании недействительными постановлений Совета министров автономии о выделении предпринимателям более 96-ти гектаров без проведения земельных торгов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

26 мая на заседании правительства автономии были отклонены прокурорские протесты на постановления Совмина, которыми 7-ми субъектам ведения хозяйства предусмотрено выделение в аренду земельных участков в Феодосийском, Сакском и Алуштинском регионах для садоводства и строительства рекреационных объектов.

«Принимая данные решения, Совет министров нарушил требования Земельного кодекса Украины и необоснованно освободил субъектов ведения хозяйства от обязательной процедуры земельных торгов, по результатам которых должно получаться право на аренду земли. Как следствие, за право использовать привлекательные земельные участки предприниматели в бюджет ничего не заплатили», - отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура вынуждена принять меры для отмены решений Совмина в судебном порядке.