США успокоили туристов: на крымских пляжах бомбежек не будет

Временно поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТТИТ считает, что проведение международных военных учений «Си Бриз-2009» не помешает курортному сезону в Крыму.

Об этом он заявил журналистам в Симферополе.

Верховная Рада Крыма считает недопустимым «Си Бриз-2009» на территории автономной республики в разгар курортного сезона. Парламентарии считают, что проведение учений «скажется на заполняемости крымских здравниц и нанесет автономии невосполнимый экономический ущерб».

Д.ПЕТТИТ отметил, что военным приятнее, когда учения проводятся летом. «Погода получше», – сказал он.

Представитель США заверил, что туристы могут спокойно отдыхать, «никакой бомбежки» на пляжах не будет. «Это, преимущественно, морские учения. Солдаты не бегают по курортным местам», – отметил он.

Между тем, сказал Д.ПЕТТИТ, «Си Бриз» в этом году планируется в Одессе, а не в Крыму. «Верховная Рада Украины еще не голосовала за учения. Пока на самом деле не известно, будут ли эти учения», – сказал представитель США.

При этом, подчеркнул он, учения «Си Бриз» «очень и очень важны». «Одна из наших задач – вести реформы в украинских военных структурах, потому что такие реформы в будущем будут помогать Украине – если Украина станет членом НАТО – работать вместе с другими натовскими партнерами», – отметил дипломат.

Вместе с тем, сказал временно поверенный, никто не будет заставлять Украину вступать в НАТО. «Это (вступление в НАТО может произойти) по желанию украинского народа», – заявил Д.ПЕТТИТ.