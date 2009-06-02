США заинтересованы в развитии сотрудничества с Крымом

Бизнесмены Соединенных Штатов Америки заинтересованы в налаживании более тесных экономических связей с Крымом, об этом было заявлено сегодня в Симферополе на встрече руководства автономии с торгово-инвестиционной миссией американских компаний.

Общаясь с журналистами, временно поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТТИТ назвал отличными перспективы сотрудничества Америки и Крыма. «Я думаю, что перспективы отличные», - сказал он.

По словам Д.ПЕТТИТА, нужно налаживать «прямые коммерческие контакты» между американскими и крымскими компаниями.

В Крым прибыли представители 5-ти компаний - IMTC-MEI, Delta Air Lines, Broad Street Capital Group, General Electric Healthcare и The GEA Group. «Это торговая делегация, это бизнесмены, которые ищут возможности сотрудничества с крымскими предприятиями. Они представляют собой разный экономический сектор - авиацию, здравоохранение, энергетику, туристическую инфраструктуру», - отметил Д.ПЕТТИТ.

По словам руководителя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, «предварительно рассматриваются возможности вложения американских инвестиций в экономику Крыма». «Разные направления: это и торговля, это и здравоохранение, и промышленность, нетрадиционные виды энергетики», - сказал он.

Крымский спикер добавил, что вперые в таком составе делегация США приехала в Крым. «У нас и раньше были встречи с предпринимателями, бизнесменами, но такое представительство впервые», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Сегодня суммы возможных инвестиций озвучены не были. Американцы планируют провести в Крыму встречи с руководством ряда предприятий.

Организатором визита является коммерческая служба Посольства США в Украине.