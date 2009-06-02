Угрозы курортному сезону в районе Керченского пролива нет

Текущее состояние морской среды в районе Керченского пролива и прилегающих акваториях Черного и Азовского морей достаточно благополучное, угрозы курортному сезону на побережьях нет, говорится в сообщении Росприроднадзора,

Вместе с тем, информирует РИА Новости, небольшое превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ отмечено в некоторых точках в районе в районе косы Тузла, однако причину этого превышения специалисты еще должны установить: то ли это последствия шторма, то ли - результат накопления загрязнений за долгие годы судоходства.

Из-за шторма 11 ноября 2007 года в Керченском проливе затонули четыре судна, шесть сели на мель, два получили повреждения. Из разломившегося танкера ”Волгонефть-139” в море вылилось около 2 тысяч тонн мазута. Произошла массовая гибель птицы и рыбы.

В июле 2009 года запланировано проведение донных исследований в районе Керченского пролива и прилегающих акваториях Черного и Азовского морей для того, чтобы окончательно оценить состояние экологической системы в этом районе.