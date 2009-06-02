Альпинисты спасли в Севастополе двух туристов из Беларуси

В Севастополе альпинисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли двух граждан Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, туристы из белорусского города Гомель, 1983 и 1985 года рождения, зависли на крутом склоне высотой 30 метров при подъеме с пляжа неподалеку от мыса Фиолент.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли туристов со скалы.