Альпинисты спасли в Севастополе двух туристов из Беларуси
14:00, 02 июня 2009Крым
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Зависли на скале
В Севастополе альпинисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли двух граждан Республики Беларусь.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, туристы из белорусского города Гомель, 1983 и 1985 года рождения, зависли на крутом склоне высотой 30 метров при подъеме с пляжа неподалеку от мыса Фиолент.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли туристов со скалы.
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