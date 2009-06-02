Красноперекопский хлебокомбинат реприватизировали
10:10, 02 июня 2009Крым
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Высший хозяйственный суд Украины отменил судебные решения, которые узаконили приватизацию Красноперекопского комбината хлебопродуктов.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Удовлетворяя представление прокуратуры, кассационная инстанция исходила, прежде всего, из того, что законом запрещена приватизация имущества структурных подразделений хлебоприемных и хлебозаготовительных предприятий, которые обеспечивают размещение и хранение мобилизационных запасов», - пояснило надзорное ведомство.
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