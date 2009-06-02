Долги перед «Севастопольэнерго» будут погашены до 4 июня

Долги коммунальных предприятий «Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканал» перед «Севастопольэнерго», которые на сегодня в сумме составляют 7,5 млн. грн., будут погашены до 4 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

По его информации, переговоры с банками об открытии кредитной линии для коммунальных предприятий «Севгорводоканал» и «Севтеплоэнерго» завершены.

«Долг будет погашен, - сказал В.КАЗАРИН, - чтобы не возникало даже предпосылок к возможным отключениям объектов «Севгорводоканала» от электроэнергии».

Как сообщал УНИАН, 18 мая текущего года по причине задолженности перед энергопоставляющей компанией от электроэнергии были отключены некоторые объекты «Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканала». 20 мая их электроснабжение было восстановлено, решение о подключении объектов было принято сразу после решения сессии горсовета о разрешении на кредитование предприятий-должников.