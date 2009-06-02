Севастополь легче других регионов переживает кризис

Севастополь, по сравнению с другими регионами Украины, легче переживает кризис, и находится в числе самых быстрых в своем развитии городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили чиновники Севастопольской горгосадминистрации на брифинге, посвященном подведению итогов трехлетней работы нынешней команды главы администрации Сергея КУНИЦЫНА.

В частности, тогда как в среднем по Украине средняя пенсия составляет 918 грн., в Севастополе - 976 грн. средняя «гражданская» пенсия и 1744 грн. - «военная» пенсия, а средняя заработная плата составляет 1792 грн.

Кроме того, как подчеркнула заместитель председателя горадминистрации Ирина ЦОКУР, в Севастополе стабилизировалась ситуация с безработицей.

«Тех резких скачков по безработице, которые наблюдались в ноябре-декабре 2008 года, на сегодня в городе уже нет, ситуация в этом отношении управляемая. Средний уровень выплаты по безработице составляет 744 грн. Если в других регионах резкий всплеск безработицы, то мы сегодня идем на уровне 2006 года», - сказала она.

Заместитель председателя горгосадминистрации Александр КЛИМОВ отметил, что если в 2006 году плановый объем бюджета в городе фактически составил 675,2 млн. грн., в 2007 году - 956,5 млн. грн., то в 2008 году фактическое исполнение - 1 млрд. 266,3 млн. грн.

По его словам, «в 2009 году, несмотря на кризис, бюджет города составляет 1 млрд. 158 млн. грн. Да, это чуть меньше, чем бюджет прошлого года. И запланировано исполнение в этом году 40 региональных и государственных программ (в 2007 году за счет бюджета осуществлялось 44 государственных и региональных программ, в 2008 году - 48 государственных и региональных программ), вместе с тем, это цифры достаточно внушительные, серьезные, чтобы продолжить выполнение тех основных направлений, которые сегодня есть в городе».

А.КЛИМОВ добавил, что в 2006 году капитальные вложения в инфраструктуру города составляли 70 млн. грн., в 2008 году - 261 млн. грн., а в 2009 году предусмотрен объем капитальных вложений в инфраструктуру города на уровне 173,8 млн. грн.

Он сообщил, что в 2006 году на ремонт учреждений образования было использовано 1 млн. грн., в 2008 году - уже 4,3 млн. грн., а в 2009 году предусматривается 11,9 млн. грн.

Кроме того, по словам заместителя председателя администрации, в 2006 году на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, приобретение оборудования было направлено 5,6 млн. грн., тогда как в 2009 году предусмотрено 13 млн. грн.