Windrose в середине июня откроет рейс Киев-Симферополь

Авиакомпания Windrose («Роза Ветров») объявляет об открытии нового регулярного авиасообщения Киев – Симферополь – Киев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, полеты по маршруту будут осуществляться с 14 июня по воскресеньям, а с 22 июня добавляются рейсы в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Вылет из Киева – в 13.20, прибытие в Симферополь – в 14.50.

Обратный вылет – в 16.00, прибытие – в 17.30.

Полеты будут выполняться на новом самолете Embraer-195. Его прибытие ожидается на этой неделе.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» основана в 2003 году. Компания предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании в настоящее время состоит из двух MD-82 и двух Boeing 737-800.