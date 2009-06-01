В Ялте появятся льготные лекарства

В Ялте в скором времени появятся льготные медикаменты.

Исполнительный комитет городского совета принял решение «Об обеспечении льготными медикаментами инвалидов I-II групп и больных прочих льготных категорий», сообщает пресс-служба мэрии.

По словам первого заместителя мэра Ялты Геннадия ДОБКИНА, запоздалость появления документа исполкома обусловлена противоречиями в украинском законодательстве. Как пояснил вице-мэр, в соответствии с законодательством о госзакупках, «местные власти имеют право работать исключительно с крупными оптовиками, напрямую связанными с заводами-изготовителями, но, учитывая ассортимент необходимых препаратов, это не удовлетворяет полностью потребности льготников в медикаментах».

«Кроме того, поскольку муниципальных аптек в Ялте нет и никогда не было (некогда «государственные» аптеки принадлежали «Крымфармации»), то распорядителем бюджетных средств, выделенных на закупку льготных медикаментов, в нашем случае является городская поликлиника, которая по определению не ведет торговой деятельности. При этом Контрольно-ревизионное управление еще в феврале выдвинуло требование, чтобы лекарства реализовывала только та организация, которая их закупает», – сказал Г.ДОБКИН.

То есть, получался замкнутый круг: та организация, которая имеет право закупать – не может продавать, а та, которая может продавать – не имеет права закупать.

В Ялте нашли выход из ситуации – заключили договор между городской поликлиникой и предприятием «Ялтинская городская аптека».

Средства на закупку льготных лекарств предусмотрены в бюджете города на весь год.