Вокзал Симферополя теперь на монетах (фото)
14:51, 01 июня 2009Крым
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Серия «Древние города Украины»
Национальный банк Украины сегодня ввел в оборот юбилейную монету к 225-летию Симферополя.
Она продолжает серию "Древние города Украины".
Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. Тираж – 45 тысяч штук.
На аверсе монеты изображена визитная карточка города – железнодорожный вокзал. Вверху размещен малый государственный герб Украины, под ним надписи: Национальный банк Украины, 5 гривен, 2009.
На реверсе на фоне плана постройки города 1768 года изображены два памятника архитектуры начала ХХ века, между ними – герб города. Под гербом в лавровом венке надпись 225 лет, внизу полукругом написано слово "Симферополь".
Фото с сайта НБУ
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