Вокзал Симферополя теперь на монетах (фото)

Национальный банк Украины сегодня ввел в оборот юбилейную монету к 225-летию Симферополя.

Она продолжает серию "Древние города Украины".

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. Тираж – 45 тысяч штук.

На аверсе монеты изображена визитная карточка города – железнодорожный вокзал. Вверху размещен малый государственный герб Украины, под ним надписи: Национальный банк Украины, 5 гривен, 2009.

На реверсе на фоне плана постройки города 1768 года изображены два памятника архитектуры начала ХХ века, между ними – герб города. Под гербом в лавровом венке надпись 225 лет, внизу полукругом написано слово "Симферополь".

Фото с сайта НБУ