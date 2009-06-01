Вокзал Симферополя теперь на монетах (фото)

14:51, 01 июня 2009
Крым
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Серия «Древние города Украины»

Национальный банк Украины сегодня ввел в оборот юбилейную монету к 225-летию Симферополя. 

Она продолжает серию "Древние города Украины". 

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. Тираж – 45 тысяч штук. 

На аверсе монеты изображена визитная карточка города – железнодорожный вокзал. Вверху размещен малый государственный герб Украины, под ним надписи: Национальный банк Украины, 5 гривен, 2009. 

На реверсе на фоне плана постройки города 1768 года изображены два памятника архитектуры начала ХХ века, между ними – герб города. Под гербом в лавровом венке надпись 225 лет, внизу полукругом написано слово "Симферополь". 

Фото с сайта НБУ

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