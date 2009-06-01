В Ялту съедутся коллеги Луценко

4 июня в Ялте планируется проведение очередного заседания Совета министров внутренних дел стран – участниц Союза независимых государств.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, заседание пройдет в Ливадийском дворце. После подписания итоговых документов ожидается пресс-конференция.

«Тесное сотрудничество правоохранительных органов стран СНГ приносит и, уверен, будет приносить в будущем весомые результаты», – говорится в обращении заместителя министра внутренних дел Украины – начальника милиции Крыма Николая ИЛЬИЧЕВА.