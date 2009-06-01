В Ялту съедутся коллеги Луценко
13:00, 01 июня 2009Крым
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Позаседают в Ливадийском дворце
4 июня в Ялте планируется проведение очередного заседания Совета министров внутренних дел стран – участниц Союза независимых государств.
Как сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, заседание пройдет в Ливадийском дворце. После подписания итоговых документов ожидается пресс-конференция.
«Тесное сотрудничество правоохранительных органов стран СНГ приносит и, уверен, будет приносить в будущем весомые результаты», – говорится в обращении заместителя министра внутренних дел Украины – начальника милиции Крыма Николая ИЛЬИЧЕВА.
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