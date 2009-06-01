Крымский «Собор» поменял лидера

Исполняющим обязанности председателя Крымской организации Украинской республиканской партии “Собор” избран Владимир КУНЦОВ.

Об этом сегодня сообщил секретариат партии.

Такое решение было принято на расширенном заседании совета Крымской парторганизации, которое состоялось на днях в Симферополе.

Первым заместителем председателя крымской организации УРП “Собор” избран Владислав ЕРМАКОВ. До этого он возглавлял парторганизацию.

Пресс-служба информирует, что в 2007-2008 годах к лидеру партии Анатолию МАТВИЕНКО и в секретариат неоднократно поступали обращения от В.ЕРМАКОВА о необходимости изменений в руководстве республиканской парторганизации. "ЕРМАКОВ акцентировал внимание на необходимости омоложения руководства организации и на этой базе - поиска путей для активизации деятельности УРП “Собор” в Крыму", - отмечается в сообщении.

Напомним, В.КУНЦОВ с июля 2005-го года по июнь 2006-го работал председателем Симферопольской районной государственной администрации Крыма.