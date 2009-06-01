Организатор крупного «конверта» получил три года тюрьмы

В Крыму суд назначил организатору крупного конвертационного центра наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в автономии.

Уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства возбудил следственный отдел налоговой милиции.

Гражданин создал 6 субъектов предпринимательской деятельности.

С текущих счетов предприятий в течение нескольких лет ему удалось снять 75,1 млн. грн. наличности. Деньгами организатор «конверта» распоряжался самостоятельно.

В налоговую инспекцию он предоставлял декларации, в которых указывал большие суммы налогового кредита и валовых затрат. В действительности эти суммы не подтверждались первичными бухгалтерскими документами.

По решению Хозяйственного суда Крыма деятельность созданных организатором «налоговой ямы» юридических лиц прекращена.

Подсудимый признал себя виновным в совершении преступления, утверждают налоговики.