В Крыму задержали взяточницу

11:16, 01 июня 2009
Крым
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8 тысяч - за аренду торговых мест

В Крыму правоохранители задержали директора общества с ограниченной ответственностью, которая получила от частного предпринимателя 8 тысяч гривен взятки. 

Деньги она требовала за заключение договора аренды торговых мест на территории аквапарка, сообщает пресс-служба МВД Украины.  

Прокуратура возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

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