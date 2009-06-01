В Крыму задержали взяточницу

В Крыму правоохранители задержали директора общества с ограниченной ответственностью, которая получила от частного предпринимателя 8 тысяч гривен взятки.

Деньги она требовала за заключение договора аренды торговых мест на территории аквапарка, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Прокуратура возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).