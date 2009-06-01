Куницын обвиняет лидера ЕЦ в разгроме крымской парторганизации

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что лидер «Единого центра» Игорь КРИЛЬ фактически инициировал уничтожение Крымской парторганизации.

Об этом говорится в открытом письме С.КУНИЦЫНА, текст которого передан УНИАН его пресс-службой.

В частности, С.КУНИЦЫН назвал «странным и нелепым» повод для его исключения из ЕЦ: «банальный донос» о «якобы антипартийной позиции», проявленной им в одной из телевизионных программ. Также он выразил возмущение в связи с исключением из партии ряда крымских активистов, «каждый из которых представляет собой яркую личность в своем регионе и коллективе».

«Лично Вами (лидером ЕЦ), по сути, инициирован разгром Крымской республиканской партийной организации с одной единственной целью: сформировать на этой основе образ идеологического "врага" для электоральной мобилизации в подконтрольных лично Вам регионах Украины. В первую очередь речь идет о западе страны», - говорится в обращении к И.КРИЛЮ.

По мнению С.КУНИЦЫНА, у лидера ЕЦ «продолжается головокружение от успехов на выборах в Тернопольский областной совет». «Вы решили развить его на этом направлении, пожертвовав такими регионами, как Крым. Хотя мы доказали, что и здесь возможен успех на выборах в местные органы власти при условии, если строго придерживаться принципов единоцентризма, которые провозглашены идейной основой становлении партии «Единый центр». К сожалению, именно Вы нанесли непоправимый ущерб дальнейшему становлению такой партии, способной объединить все регионы страны независимо от их географии и исторического наследия», - заявил глава администрации Севастополя.

С.КУНИЦЫН считает действия И.КРИЛЯ в отношении крымского ЕЦ «политическим экстремизмом, продиктованным вождистскими амбициями». «Вы представляете тип "вождя", о котором хорошо сказано у Наполеона: вождь подобен торговцу, вложившему свои средства в дело и ожидающему прибыли», - сказал он.

По его мнению, «при таком стиле руководства партией» И.КРИЛЬ не только не получит «желаемой прибыли на электоральном поле Украины», но главу ЕЦ вместе с его «ближайшими партийными подельниками» ждет «неминуемое политическое банкротство». «Прошу воспринять это в качестве моего личного прогноза-предупреждения», - добавил С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президиум исключил из рядов партии главу Севастопольской горгосадминистрации, лидера крымской организации ЕЦ Сергея КУНИЦЫНА. По информации пресс-службы ЕЦ, такое решение стало следствием рассмотренного на заседании президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава партии.

23 мая делегаты конференции Крымской организации «Единого центра» заявили о невозможности своего дальнейшего пребывания в рядах ЕЦ и призвали все территориальные парторганизации автономии «определиться по данному вопросу» и направить в адрес съезда партии заявления.

Решением президиума «Единого центра» из партии исключены 36 членов крымской организации и прекращены полномочия руководящих органов 19 территориальных организаций автономии, сообщила 26 мая пресс-служба ЕЦ.