Погода в Крыму на 1-2 июня
19:11, 31 мая 2009Крым
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1 июня в Крыму без осадков.
Как сообщили в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17° тепла, днем 24-29° тепла.
В Украине преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза.
2 июня в автономии без существенных осадков. Температура ночью 12-17° тепла, днем 22-27°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
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