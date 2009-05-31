Погода в Крыму на 1-2 июня

1 июня в Крыму без осадков. Как сообщили в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 24-29° тепла. В Украине преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза. 2 июня в автономии без существенных осадков. Температура ночью 12-17° тепла, днем 22-27°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter