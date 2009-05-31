Водолаз-контрактник погиб в Крыму

В районе крымского поселка Новоозерное в озере Донузлав сегодня специалисты Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил Украины нашли тело пропавшего в пятницу во время учебно-тренировочных спусков военного водолаза-инструктора, старшину 2-й статьи контрактной службы 33-летнего Владимира Петрова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности начальника пресс-центра командования украинских ВМС Владимир БОВА, тело было найдено практически на том же месте, где его искали около двух суток военные коллеги погибшего совместно с водолазами Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, а также евпаторийскими дайверами.

По словам руководителя пресс-центра, старшина 2-й статьи погиб во время поиска своего сослуживца, который, как посчитал инструктор, попал в беду (сослуживец жив и не пострадал). Однако точно о причине гибели контрактника можно будет говорить по окончании следствия, подчеркнул представитель командования флота.

По отзывам командиров, В.Петров был мастером своего дела и надежным товарищем, безупречно прослужил на флоте 12 лет.