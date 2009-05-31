С 1 июня в «Артеке» – «Праздник, что в сердце навек»

1 июня в Международном детском центре "Артек" (Крым) начинается очередная тематическая смена "Праздник, что в сердце навек", сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В этот раз в Крым приехали отдыхать 3550 мальчиков и девочек почти из 10 стран. Из них 3011 – это дети льготных категорий со всех областей Украины.

В отличие от предыдущей смены, которая стала настоящим спортивным праздником, в этот раз дети будут заниматься творчеством.

В частности, 9 июня, в Международный день друзей, они примут участие в конкурсе рисунков "Детство. Артек. Мир. Родина." В этот же день состоится конкурс песен и стихотворений о дружбе "Вот, что значит настоящий верный друг".

10 и 11 июня в "Артеке" пройдет праздник украинской культуры. В программе праздника – интеллектуальная игра "Игры патриотов", народные украинские игры "Казацкие забавы", вечер украинской песни "Наш язык соловьиный, пой громче, Украина!"

12 июня украинские артековцы поздравят своих юных российских друзей с национальным праздником их страны – Днем России. В детских лагерях, где будут отдыхать российские дети, пройдут торжественные церемонии. Днем дети примут участие в играй-городе "Игры народов России", а вечером состоится песенный праздник "Пою мое Отечество".

16 июня – День рождения центра. В этот день артековцы разных поколений соберутся на фестиваль артековской песни "Когда поет "Артек".

Кроме того, ярким событием для отдыхающих детей станет VI Всеукраинский конкурс-фестиваль “Таланты многодетной семьи”, который будет проходить с 6 по 18 июня.

Еще одним незабываемым праздником музыки и радости для артековцев станет финал национального отборочного конкурса на право участия в "Детском Евровидении-2009" (состоится в Киеве 21 ноября). В национальном финале, который будет проходить 14 июня в "Артеке", будут выступать 32 участника в возрасте от 10 до 15 лет со всех уголков Украины.