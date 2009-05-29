Шефа СБУ просят конкретизировать свои крымские планы

Гражданское движение “Право народа” требует от председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО объяснить свои слова относительно того, что СБУ не допустит проведения референдума в Автономной Республике Крым.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер объединения “Єдина родина”, которая входит в ГД “Право народа”, Александр РЖАВСКИЙ.

Он напомнил, что 22 мая в эфире „Свобода на Интере” В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что СБУ известно о намерениях одной из политических сил провести в Крыму референдум и отметил, что спецслужба намерена его не допустить. При этом, подчеркнул А.РЖАВСКИЙ, руководитель Службы безопасности не конкретизировал, какой именно референдум, с какой темой и с какими целями собираются не допустить. Из-за этого у зрителей, по его мнению, создалось впечатление, что руководитель СБУ имел в виду вообще все референдумы.

“Мы как люди, не знаем, что за референдум должен состояться в Крыму. И когда человек (В.НАЛИВАЙЧЕНКО - УНИАН) говорит, что мы не допустимо этот референдум, то практически, силовая структура запугивает население в проведении такого референдума”, - считает он. Такие действия, по его словам, грубо нарушают права граждан, поскольку проведение референдума по народной инициативе предусмотрено Конституцией.

“Поэтому мы считаем необходимым председателю СБУ на том же канале сделать публичное объяснение своего выступления и объяснить людям, что СБУ не имеет законных оснований не допускать любые разрешенные действия народа”, - сказал А.РЖАВСКИЙ.

Относительно того, почему именно ГД “Право народа” обратило внимание на такое заявление председателя СБУ, А.РЖАВСКИЙ сообщил, что это движение было создано в начале мая также с целью организации всеукраинского референдума. По его словам, участники намерены вынести на усмотрение граждан пакет вопросов, направленных на улучшение существующей системы власти.

Да, они будут инициировать изменения в Конституцию и ряд законодательных актов. А именно: отменить проходной барьер на выборах в Верховную Раду, снять неприкосновенность с народных депутатов, Президента и судей, усилить полномочия СНБОУ, провести люстрацию должностных лиц и т. п. Провести референдум ГД “Право народа” предлагает в сентябре, а 17 января – одновременные выборы главы государства и парламента уже по новому закону.

Вместе с тем А.РЖАВСКИЙ подчеркнул, что участники общественной инициативы не намерены требовать отставки всех нынешних руководителей высших органов власти со своих должностей. По его словам, они хотят “создать конкурентную среду” тем политическим силам, которые представлены сегодня в парламенте и во власти.