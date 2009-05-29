У школьников Симферополя появились спецдневники (фото)

К 225-летию Симферополя выпустили почти 16,5 тысяч «Дневников симферопольского школьника».

Как сообщает пресс-центр мэрии, такой дневник, помимо своего обычного содержания, включает приветствие мэра, краткий исторический экскурс, описание основных достопримечательностей Симферополя. Он иллюстрирован фотографиями с видами города.

«Дневники симферопольского школьника» сегодня получили все учащиеся начальной школы города, а также ученики всех классов специализированных школ для детей-инвалидов.

«Эти дневники помогут вам не только в учебе, но и познакомят с историей нашего города», - отметил симферопольский мэр Геннадий БАБЕНКО.

Фото пресс-службы мэрии