У школьников Симферополя появились спецдневники (фото)
17:32, 29 мая 2009Крым
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Может, помогут с историей города
К 225-летию Симферополя выпустили почти 16,5 тысяч «Дневников симферопольского школьника».
Как сообщает пресс-центр мэрии, такой дневник, помимо своего обычного содержания, включает приветствие мэра, краткий исторический экскурс, описание основных достопримечательностей Симферополя. Он иллюстрирован фотографиями с видами города.
«Дневники симферопольского школьника» сегодня получили все учащиеся начальной школы города, а также ученики всех классов специализированных школ для детей-инвалидов.
«Эти дневники помогут вам не только в учебе, но и познакомят с историей нашего города», - отметил симферопольский мэр Геннадий БАБЕНКО.
Фото пресс-службы мэрии
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