Барсеточники из Грузии не дают житья милиции Крыма

В Крыму активно промышляют дорожные барсеточники и квартирные воры из Грузии.

По словам заместителя начальника крымской милиции – начальника милиции общественной безопасности Николая ФЕДОРЯНА, грузинские «гастролеры» доставляют немало хлопот милиции автономии. «У нас наиболее активным регионом из ближнего зарубежья является Грузия. Он нам создает большие проблемы», – сообщил Н.ФЕДОРЯН сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По словам замначальника милиции, часть таких «гостей» находятся в Крыму легально, а часть – нет.

Многие «гастролеры» живут в селах, потому что там меньше милиции, чем в городах. «Они себе живут (в селах) припеваючи. Выезжают в город, совершили преступление и уехали, а здесь опера ломают себе ноги и головы!», – сказал замнальника милиции Крыма.