Дело мажора еще не в суде

Уголовное дело по которому проходит отношении Виталия ФАЙНГОЛЬДА – сына депутата городского совета Симферополя Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, – в аварии с автомобилем которого погибла девушка-байкер Анна Мишуткина, пока не передано в суд.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель начальника крымской милиции – начальник милиции общественной безопасности Николай ФЕДОРЯН.

По его словам, сейчас В.ФАЙНГОЛЬД находится под подпиской о невыезде.

«Меру пресечения, к сожалению, не мы избираем. Следственное управление проводит проверку, но меру содержания под стражей выбирает суд», – сказал Н.ФЕДОРЯН.

Как сообщалось, ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley.

От удара мотоцикл разорвало на куски, Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла – 25-летняя А.Мишуткина. У нее осталась малолетняя дочь.

В апреле 2009-го года следственное управление крымского Главка милиции выдвинуло В.ФАЙНГОЛЬДУ обвинение за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Экспертизы показали, что в действиях водителя Bentley был ряд нарушений ПДД, а скорость автомобиля на момент аварии составляла 171 км/ч.